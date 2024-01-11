Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Семья обнаружила в своем курятнике метрового крокодила

New York Post: семья фермеров в Австралии обнаружила в своем курятнике крокодила

close
100%
Queensland Environment/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Австралии семья фермеров нашла в своем курятнике метрового крокодила, пишет New York Post. Рептилия забралась туда и перепугала всех птиц.

Семья, испугавшись крокодила, вызвала спасателей. Приехавшие специалисты рассказали, что жители сначала подумали, что причиной беспокойства стал варан. Эксперты поместили хищника в специальный контейнер, после чего отправили его к ветеринарам.

После того как крокодил будет осмотрен врачами, его передадут на лицензированную ферму или в зоопарк.

«Необычно обнаружить крокодила на чьем-то заднем дворе», — рассказали спасатели.

Сообщается, что в результате нашествия крокодила все курицы остались целы, но семья теперь будет тщательнее проверять свою территорию, чтобы исключить подобные случаи.

Ранее в Австралии фермер искусал напавшего на него крокодила.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами