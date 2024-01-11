На Москву обрушилась «черная» метель

В Москву нагрянула почти «черная» метель Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Черной» метелью называют погодные условия, когда снег идет крупными хлопьями и дует сильный ветер. При этом видимость не превышает нескольких метров.

Тишковец отметил, что сугробы в московском регионе местами выросли до 41 сантиметра.

В ближайшие выходные в Москве ожидается мороз до -22 градусов. Таким образом, температура воздуха будет на 10-12 °C ниже нормы, рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин до этого рассказал, что уже в ночь на пятницу температура воздуха в Москве составит 15-17 °C ниже нуля.

Ранее Путин сравнил морозы в Москве и на Чукотке.