Россияне стали чаще посещать Сейшельские острова

Российский турпоток на Сейшельские острова превысил объемы 2022 года почти на четверть. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник отмечает, что за 2023 год российские туристы совершили 38,1 тысячи визитов на Сейшелы — это максимум за все время. При этом положительная динамика поездок наблюдалась в течение всего года.

Российские туристы стали третьими в мире по количеству визитов Сейшел, уступив лишь Германии (54,9 тысячи визитов) и Франции (42,4 тысячи визитов), но опередив такие страны, как Великобритания, Италия, ОАЭ, США, Швейцария и Израиль.

Тем временем экономист Алексей Зубец спрогнозировал еще большее увеличение трат россиян на путешествия в 2024 году. В то время как долю расходов на питания граждане будут сокращать, траты на досуговые мероприятия, наоборот, вырастут.

Внутри страны же зафиксировали рост спроса на детский туризм. В Госдуме отметили, что российским регионам было поручено выделять средства на организацию детских путешествий по стране, чтобы они могли лучше ее узнавать. Вследствие этого в России выросла популярность детских туроператоров.

Ранее россияне рассказали, как оценивают качество услуг в сфере внутреннего туризма.