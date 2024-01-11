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Гладков рассказал о работе предприятий Белгородской области на фоне обстрелов

Гладков: все предприятия Белгородской области работают, несмотря на обстрелы ВСУ

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Все предприятия, расположенные на территории Белгородской области, продолжают работать даже на фоне обстрелов со стороны украинских войск. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

По его словам, белгородцы являются «особым народом». Он пояснил, что мало кто мог бы справиться с теми испытаниями, с которым столкнулись жители приграничной российской области.

«У нас не закрылось ни одно предприятие. У нас создаются новые рабочие места, продолжают развиваться инвестиционные программы», — подчеркнул Гладков, общаясь с журналистами на полях Международной выставки-форума «Россия» в Москве.

Также он добавил, что власти региона уделяют большое внимание вопросам гражданской обороны. В том числе людей обучают навыкам оказания первой медицинской помощи, а на территории региона создаются дополнительные укрытия.

9 января губернатор Белгородской области поручил сотрудникам местных органов государственной власти и самоуправления пройти курсы экстренной доврачебной помощи. Кроме того, получить соответствующие навыки обязали работников бюджетных учреждений в административном центре региона.

Ранее Гладков рассказал, где разместят детей из обстреливаемого украинскими войсками Белгорода.

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