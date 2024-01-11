В Сибири с дома сорвало обшивку из-за шквалистого ветра

В Новосибирске стена одного из домов осталась без обшивки, которую сорвало из-за сильного ветра. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 11 января в доме 21 по улице Пригородной. На опубликованных в сообществе кадрах видно, что несколько рядов обшивки оказались на земле.

«Очень вентилируемый фасад», «Современные технологии», «Умельцы», — пошутили подписчики паблика под фотографиями.

В пресс-службе областного МЧС новосибирцев предупредили об усилении в регионе ветра до 18-23 м/с, с порывами от 25-30 м/с до 33 м/с и более.

Ранее коммунальная авария в Новосибирске оставила без отопления более 200 объектов.