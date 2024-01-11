Суд оставил под стражей лидера «азербайджанской мафии» Мамедова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы «азербайджанской мафии» Турала Мамедова. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

«Следствие указало, что Мамедов обвиняется в совершении с особым цинизмом дерзких преступлений без повода», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Мамедов и его защита возражали против продления меры и просили домашний арест. Обвиняемый при этом утверждал, что скрываться не намерен.

22 декабря стало известно, что главу «азербайджанской мафии» доставили в Санкт-Петербург. До этого молодой человек скрывался в Азербайджане, но впоследствии страна выдала его России.

Мамедова и еще 15 человек задержали после избиения прохожих. По версии правоохранителей, молодые люди нападали на россиян со славянской внешностью, после чего выкладывали ролики в Telegram-канале, администратором которого был Мамедов.

Следователи также полагают, что молодой человек публично призывал применять насилие в отношении прохожих. Мамедову грозит уголовная ответственность по нескольким статьям, в том числе и о публичных действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды.

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