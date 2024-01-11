В Афганистане произошло землетрясение

В горной афганской провинции Бадахшан произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщается в Telegram-канале центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

По данным МЧС, в Ташкенте и ряде регионов республики были зафиксированы толчки до двух баллов. Землетрясение в Афганистане было зафиксировано 11 января в 14:20 по местному времени (12:20 мск).

«Координаты землетрясения: 36,7 градуса северной широты; 70,34 градуса восточной долготы. Магнитуда M=6. Глубина — 180 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 517 км в юго-восточном направлении», — указали в ведомстве.

10 января на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,1.

9 января землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской префектуре Ниигата. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км под водой. Он находится недалеко от полуострова Ното в префектуре Исикава, которая особенно пострадала от мощного землетрясения 1 января.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в Перу.