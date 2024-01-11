Пассажиров самолета после приземления высадили прямо на взлетной полосе из-за непогоды

В Кемерово самолет из-за ураганного ветра и плохого сцепления не смог подвезти пассажиров к терминалу аэропорта, их высадили прямо на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Рейс авиакомпании Nordwind из Сочи перед посадкой сделал пять кругов в зоне ожидания из-за сильного ветра, после чего смог приземлиться. Однако порывы до 30 м/с и низкий коэффициент сцепления не дали пилотам вырулить с взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку к терминалу.

Была вероятность, что борт мог выкатиться за пределы полосы прямо в снег, поэтому экипаж запросил тягач для буксировки, однако и это не помогло.

В итоге пассажирам пришлось выходить прямо на взлетную полосу, куда подали автобусы. Через некоторое время самолет отбуксировали на стоянку, откуда он вылетел обратно в Сочи.

До этого в аэропорту Норильска самолет во время посадки выкатился за пределы поля. На борту находилось всего 176 человек.

Ранее рейс из Таиланда в Москву задержали более чем на сутки.