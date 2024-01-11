Работодателей предложили обязать предоставлять такси работникам ночных смен

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР предложили обязать российских работодателей предоставлять сотрудникам такси в ночное время. Об этом сообщает издание «Известия».

Соответствующий законопроект парламентарии подготовили в связи с сильным ростом цен на перевозки. За период с января по сентябрь 2023 года их стоимость выросла на 16%, отмечают депутаты. Документ будет направлен на имя вице-премьера Татьяны Голиковой 11 января.

«Для некоторых категорий работающих граждан использование услуг такси является далеко не роскошью, а производственной необходимостью», — указано в пояснительной записке к проекту закона.

В конце декабря в Госдуме предложили скорректировать алгоритмы, определяющие стоимость поездки на такси, чтобы сдержать цены перед новогодними праздниками. Автором инициативы выступил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев.

Кроме того, депутат обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой временно ограничиться мерами предупредительного характера при проведении проверок такси.

Ранее в Госдуме поддержали запрет на работу мигрантов в такси.