В Петербурге объявили в розыск двух майоров полиции

В Санкт-Петербурге пропали начальник уголовного розыска Московского района Мукучян и его руководитель «убойного» отдела Коновалов. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

По данным портала, майоры не вышли на работу после праздников. Следствие предположило, что они сбежали от следствия, потому что в конце прошлого года силовики проводили обыски в их квартирах, а самих полицейских дома не застали. Один из них экстренно лег в больницу, а второй срочно ушел в отпуск.

По данным СМИ, полицейских подозревают в мошенничестве, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Оно может быть связано с историей, когда в 2023 году Мукучян и Коновалов задержали местного жителя с наркотиками, но не оформили все должным образом. Через некоторое время мужчину отпустили.

Следствие полагает, что петербуржцу сначала подбросили наркотики, а затем его вынудили дать расписку о якобы имеющемся за ним долге в размере 6 млн рублей с залогом в виде его квартиры на Народной улице. По подозрению в причастности к этой преступной схеме силовики уже задержали несколько человек.

Мукучяна и Коновалова объявили в розыск.

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