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В Крыму ребенок отказался измерять температуру, разгрыз градусник и проглотил ртуть

В Крыму четырехлетний мальчик разгрыз градусник и проглотил ртуть

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Depositphotos

В Сакском районе Крыма ребенок отказался измерять температуру, откусил часть градусника и проглотил ртуть, мальчик госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент превзошел в Сакском районе Крыма, мать пыталась измерить температуру заболевшему четырехлетнему сыну.

Мальчику градусник не нравился. Когда женщине удалось убедить его посидеть спокойно несколько минут, ребенок достал градусник, отгрыз от него часть, выплюнул осколки стекла и проглотил ртуть.

Испуганная мать немедленно вызвала скорую помощь, пострадавшего госпитализировали. Металл из организма удалось извлечь, ребенок остается под наблюдением медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Волгоградской области ребенок отравился ртутью из градусника.

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