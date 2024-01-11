Путин сравнил морозы в Москве и на Чукотке

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с дальневосточными предпринимателями, что погода на Чукотке сейчас мало отличается от условий Москвы и Санкт-Петербурга, где тоже стоят морозы. Трансляция мероприятия велась в Telegram-канале «Кремль. Новости».

В ходе встречи один из ее участников упомянул, что в центральной России сейчас столкнулись с сибирскими морозами.

«Вчера на Чукотке был. Мало чем отличается от Москвы и Петербурга», — со смехом отметил Путин.

10 января сообщалось, что Путин для передвижения по Анадырю выбрал снегоболотоход «Хищник» тюменского производства.

Незадолго до этого стало известно, что глава государства во время своего первого визита на Чукотку выехал из аэропорта до столицы региона Анадыря на снегоболотоходе. Вездеход оснащен огромными колесами со сверхнизким давлением, которые больше, чем у стандартного внедорожника.

Путин до этого никогда не посещал Чукотку, в чем сам признавался.

Ранее жителям Поволжья, Урала и Западной Сибири пообещали крепкие морозы.