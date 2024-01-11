Врач рассказала, как вернуться к обычному режиму сна после праздников

Многим людям после длительных новогодних праздников может быть тяжело вернуться к обычному режиму сна. О том, как помочь организму перестроиться, Pravda.Ru рассказала врач-сомнолог Ирина Завалко.

Так, прежде всего она рекомендует просыпаться в одно и то же время каждый день в течение первых двух недель, чтобы перестроиться на привычный режим. Утром важно как можно быстрее после сна выйти на солнечный свет или включить максимально яркий свет, а также не забывать про завтрак и зарядку. Вечером, за час-полтора до сна, врач советует приглушить свет, отказаться от использования гаджетов и заниматься спокойной деятельностью.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина до этого говорила, что после новогодних праздников лучше не нагружать себя большим количеством задач, а вливаться в рабочий ритм постепенно.

Она предупредила, что резкий переход от отдыха к активной деятельности может сопровождаться стрессом и эмоциональным сопротивлением. Для того, чтобы адаптироваться к будням, не стоит сразу требовать от себя больших результатов и свершений, отмечала эксперт.

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