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Метеоролог рассказала, как магнитные бури влияют на людей

Метеоролог Позднякова: самочувствие людей может ухудшаться до магнитной бури

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Shutterstock

В 2024 году магнитные бури могут проявляться несколько раз за месяц, это природное явление может сказываться на самочувствии людей. Об этом Pravda.Ru рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

«Кто-то до наступления магнитной бури чувствует себя не очень хорошо, кто-то — в период магнитной бури, а кто-то — как последствие, то есть у них ухудшается самочувствие. Потому что мы все состоим отчасти, наверное, из жидкости, на которую влияют. На перемещение жидкости, наверное, влияют магнитные бури» — сказала эксперт.

Она добавила, что в период этих явлений в полярных широтах можно будет чаще наблюдать северные сияния. Нарушения магнитного поля, по словам Поздняковой, могут также отражаться на качестве связи. В частности, возможны какие-то отдельные сбои, заключила метеоролог.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев до этого говорил, что в 2024 году, в рамках действующего сейчас солнечного цикла, каждый месяц на Земле будут происходить магнитные бури. Ученый напомнил, что точно прогнозировать вспышки на Солнце невозможно, но в данный момент приближается периодический максимум солнечной активности, поэтому стоит ожидать по две-три бури в месяц.

Ранее климатолог оценила, влияют ли магнитные бури на человека и природу.

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