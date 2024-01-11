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Россияне назвали размер комфортной финансовой подушки на 2024 год

RT: для 40% россиян комфортный размер финансовой подушки — более 500 тыс. рублей

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Depositphotos

В наступившем году большинство россиян намерены сформировать финансовую подушку безопасности — об этом заявили 78% участников соответствующего опроса. Для 40% респондентов наиболее комфортным размером подушки является сумма, превышающая 500 тыс. рублей, передает RT со ссылкой на результаты исследования.

Финансовую подушку в размере от 301 до 500 тыс. рублей назвали желанной 16% участников опроса, от 101 до 200 тыс. рублей — 15%. При этом накопления суммой 50-100 тыс. рублей достаточными считают 11% россиян, а суммы до 50 тыс. рублей назвали только 5% респондентов.

В прошлом году финансовую подушку сформировали 52% участников опроса. Они рассказали, что чаще всего откладывают каждый месяц «столько, сколько получается». Еще 23% стараются регулярно выделять на накопления одну и ту же сумму, а 4% создают подушку безопасности, откладывая крупные суммы единовременно — к примеру, после продажи авто или квартиры.

Всего в исследовании сервиса «Работа.ру» участвовали более 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны.

Финансовые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рекомендовали россиянам формировать подушку безопасности для ребенка, используя для этого пассивный доход. Чтобы защитить средства от инфляции, они советовали по возможности безопасно инвестировать на долгосрочную перспективу.

Ранее россиянам рассказали о необычных способах копить деньги.

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