В Госдуме призвали обязать иноагентов сообщать о наличии иностранного гражданства

Признанные иностранными агентами граждане должны при выпуске своего контента сообщать о наличии иностранного паспорта или ВНЖ в другой стране, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Соответствующее предложение он направил главе Минцифры Максуту Шадаеву, передает RT со ссылкой на копию письма.

Иноагенты получают финансирование от другого государства, но при этом живут в России и ведут деятельность в соответствии с российским законодательством, заявил в своем письме Федоров. При этом многие из них, по словам депутата, работают в недружественных странах и вне зоны действия российской юрисдикции. По этой причине их нельзя привлечь к ответственности за искажение информации.

Федоров призвал ввести изменения в нормативно-правовые акты и обязать иноагентов сообщать о наличии гражданства, вида на жительство или другого документа, который позволяет им работать на территории другой страны.

Напомним, в Госдуме ранее также призвали обязать иноагентов по-новому маркировать свои материалы — транслировать соответствующую информацию в аудио и видеоматериалах каждые 15 минут.

Артисты-иноагенты ранее столкнулись со сложностями выступлений на новогодних корпоративах.