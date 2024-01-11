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Россиянка выкрала двухлетнего сына из больницы

Chita.ru: в Чите мать выкрала двухлетнего сына из больницы

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Shutterstock

Женщина похитила сына из краевой клинической больницы Читы, ребенка в медицинское учреждение доставили сотрудники органов опеки, мальчик был изъят из семьи. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел 10 января, мать выкрала ребенка из палаты краевой больницы в Чите. Мальчика поместили в медицинское учреждение сотрудники органов опеки.

Медперсонал пытался помешать женщине вынести мальчика из больницы, но не смог остановить читинку, она скрылась вместе с двухлетним сыном.

Известно, что женщина злоупотребляет алкоголем и пренебрегает обязанностями по воспитанию сына. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по данной ситуации.

Ранее избитую семилетнюю девочку спасли от пьющей матери в Нижнем Новгороде.

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