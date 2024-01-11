К лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову пришли с обысками

Координатор общественного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил, что к нему в дом пришли с обысками.

«Ломятся в дверь, говорят, что из полиции. Пришли с обыском», — написал Удальцов в своем Telegram-канале.

21 декабря стало известно, что Тверской суд Москвы постановил назначить Удальцову 40 часов обязательных работ за нарушение порядка проведения митинга. Россиянина признали виновным в нарушении ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В тот же день Удальцов сообщал, что сотрудники полиции задержали его на Красной площади.

«Только что я был задержан во время акции левых сил на Красной площади. Полиция заявила, что теперь нельзя на площади разворачивать красные флаги», — писал общественник.

Ранее координатора «Левого фронта» Удальцова задержали из-за проведения опроса о спецоперации России на Украине.