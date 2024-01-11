Песков раскрыл подробности поездки Путина на Дальний Восток

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал подробности о поездке Владимира Путина на Дальний Восток. Об этом он сообщил в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Он также обратил внимание, что российский лидер любит получать информацию из первых рук и сразу давать поручения.

«Он не по справкам, а непосредственно от участника процесса получает информацию. И потом — это хороший повод сформулировать по ходу поручение так же, как это было на встрече с общественниками в Анадыре», — объяснил Песков.

Накануне Владимир Путин уже прибыл в Хабаровск на совещание по развитию дальневосточных городов. Главе государства покажут комплексные планы развития городов Дальнего Востока. Кроме того, российский лидер переговорит с представителями регионального бизнеса, посетит мультипликационную студию и обсудит вопрос формирования креативных кластеров в регионах.

Ранее в Турции допустили возможность скорых переговоров Путина и Эрдогана.