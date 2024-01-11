В ГД назвали вопрос о запрете треш-стримов приоритетным в весеннюю сессию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что ГД в весеннюю сессию в приоритетном порядке рассмотрит пакет законопроектов о запрете треш-стримов.

По словам Володина, меры, о которых идет речь, «отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими».

Председатель Госдумы отметил, что в последние дни поступает особенно много обращений с просьбами об эффективной борьбе с треш-стримами.

В декабре депутаты внесли в Госдуму пакет законопроектов об ужесточении ответственности за треш-стримы и связанные с ними преступления.

Законопроекты предполагают изменения в Уголовном кодексе, согласно которым «совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях» становится отягчающим обстоятельством при ряде преступлений. В их числе умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести, побои, истязание, угроза жизни или причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.

До этого за треш-стримы с несовершеннолетними предложили наказывать сроками до двух лет.

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