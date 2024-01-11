Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ГД назвали вопрос о запрете треш-стримов приоритетным в весеннюю сессию

Володин: ГД в приоритетном порядке рассмотрит проекты о запрете треш-стримов

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что ГД в весеннюю сессию в приоритетном порядке рассмотрит пакет законопроектов о запрете треш-стримов.

По словам Володина, меры, о которых идет речь, «отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими».

Председатель Госдумы отметил, что в последние дни поступает особенно много обращений с просьбами об эффективной борьбе с треш-стримами.

В декабре депутаты внесли в Госдуму пакет законопроектов об ужесточении ответственности за треш-стримы и связанные с ними преступления.

Законопроекты предполагают изменения в Уголовном кодексе, согласно которым «совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях» становится отягчающим обстоятельством при ряде преступлений. В их числе умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести, побои, истязание, угроза жизни или причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.

До этого за треш-стримы с несовершеннолетними предложили наказывать сроками до двух лет.

Ранее полиция РФ установила личность блогера, который издевался над бездомными.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами