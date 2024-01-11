Большинство россиян готовы переехать в другой город ради работы

Большинство опрошенных россиян (52%) заявили, что готовы переехать в другой город ради работы. Об этом узнали специалисты сервиса «Работа.ру» и платформы для работы с самозанятыми «Подработка», которые провели опрос, пишет РБК.

В опросе участвовали 3,5 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны. Выяснилось, что 37% из них согласны на переезд ради работы, если для него будут подходящие условия. Получение предоставленного работодателем жилья и комфортный климат также были важными факторами для выбора нового места проживания, узнали исследователи.

Абсолютное большинство опрошенных (89%) назвали главным условием для переезда увеличение доходов. Например, 42% респондентов готовы рассмотреть возможность переезда, только если им предложат зарплату минимум в два раза выше, а 29% — при прибавке от 51 до 100%.

Большинство опрошенных признались, что их хотелось бы переехать ради работы в Санкт-Петербург. Вторым и третьим в списке оказались Москва и Сочи. Замкнули пятерку Краснодар и Калининград.

Ранее стало известно, что большинство работающих россиян в праздники задумывались о собственном бизнесе.