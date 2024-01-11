В Самаре затопило несколько центральных улиц

В Самаре на пересечении улиц Самарской и Вилоновской произошла коммунальная авария, из-за чего затопило несколько соседних улиц. Информацию подтвердили в Telegram-канале мэрии города.

В итоге из-за инцидента под водой оказались дороги на улицах Вилоновской, Самарской, Садовой и Красноармейской. Водителей попросили при планировании маршрута заранее выбирать пути объезда, пока специалисты устраняют проблему.

Накануне во Владивостоке более трех тысяч человек остались без отопления из-за аварии. Отмечается, что оказалась подтоплена территория в районе дома №41 на улице Калинина. Специалисты начали ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется 18 многоквартирным домам.

Теплотрассы и электроподстанции массово вышли из строя в начале января в Московской области из-за морозов. Такая же проблема возникла в Херсонской области. В ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин, он заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.