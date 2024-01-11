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Стало известно о работе силовиков Эквадора после кровавого бунта преступников

Силовики Эквадора задержали почти 330 человек и ликвидировали пятерых преступников

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Karen Toro/Reuters

После начала беспорядков в Эквадоре Вооруженные силы и национальная полиция провели рейды и задержали 329 предположительных преступников. Об этом пишет РИА Новости.

Глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела Эрасо сообщил, что в ходе операции было захвачено 61 единица оружия различного калибра, 418 патронов и 24 взрывных устройства.

Кроме того, удалось спасти 41 человека из плена. В ходе противостояния с тремя вооруженными группами было ликвидировано пять террористов, а также захвачено 28 беглых заключенных. В настоящее время силы безопасности продолжают работу по подавлению беспорядков в стране.

До этого Эквадор решил передать США российскую и украинскую технику взамен на новую.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.

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