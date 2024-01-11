В России подсчитали количество людей, которых можно привлечь к труду

В России насчитывается 4,4 млн человек, которых можно привлечь к труду. Речь идет о безработных и занятых неполный день, приводят «Известия» слова авторов исследования о кадровом голоде, опубликованного в журнале ВНИИ труда.

В статье указано, что в условиях дефицита квалифицированных кадров резервами рабочей силы могут выступить трудящиеся неформально, мигранты, молодежь и сельские жители.

Чтобы решить проблему кадрового голода, специалисты предлагают законодательно закрепить льготы для представителей дефицитных профессий. Предлагается также переобучать демобилизованных, индексировать выплаты работающим пенсионерам и улучшать привлекательность регионов с большим недостатком рабочих рук.

10 января президент России Владимир Путин заявил, что в стране низкая безработица, но есть большой дефицит высококвалифицированных кадров.

До этого сообщалось, что дефицит рабочей силы в России резко увеличился в 2022–2023 годах, по итогам 2023 года в стране не хватало примерно 4,8 млн работников.

Ранее в Кремле призвали использовать пенсионеров и молодежь в борьбе с дефицитом кадров.