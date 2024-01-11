В России выросло число стерилизаций женщин на фоне снижения абортов

Согласно сборнику Росстата «Здравоохранение в России — 2023», количество женщин, которые прибегают к процедуре стерилизации, увеличилось в России на фоне снижения числа абортов. Если в 2010 году было сделано почти 1,186 миллиона абортов, то в 2022 году — около 504 тысяч.

Показатель по количеству абортов на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет в 2010 году составлял 31,7, а в 2022 году — 14,7.

Количество операций по стерилизации женщин увеличилось: в 2010 году было подвергнуто стерилизации 12,5 тысячи женщин, а в 2022 году — уже 15 тысяч. Показатель на 100 тысяч женщин в возрасте от 15 до 49 лет в 2010 году составлял 33,4, а в 2022 году — 44,6.

Росстат отмечает, что не наблюдается прямой тенденции к росту числа стерилизаций: например, в 2015 и 2019 годах их было более 14 тысяч, а в 2020 году — 12,6 тысячи, а в 2021 году — снова более 14 тысяч. Стерилизация проводится путем перевязки маточных труб и является необратимой операцией. Одновременно с увеличением числа стерилизаций снизилось количество женщин, использующих гормональные препараты и внутриматочные спирали, с 4,6 миллиона человек до 3,844 миллиона, и с 4,7 миллиона до 2,5 миллиона соответственно.

Ранее комитет Государственной думы РФ по охране здоровья выступил против предложения о запрете на аборты в частных клиниках, отметив необходимость сохранения права выбора гражданина России на искусственное прерывание беременности и продолжения работы по совершенствованию акушерско-гинекологической службы и кабинетов медико-социальной поддержки беременных. Однако в некоторых регионах частные клиники отказываются от проведения медикаментозных абортов, а в других субъектах вводят ответственность за склонение женщин к абортам.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.