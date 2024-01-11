Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда в США казнят первого заключенного с помощью азота

В США 25 января проведут первую казнь заключенного с помощью азота

close
100%
МНОЦ МГУ

Согласно судебным документам, первая в истории США казнь при помощи азота запланирована на 25 января. Об этом пишет ТАСС.

Суд в штате Алабама не стал запрещать ее, несмотря на протесты.

Осужденный Кеннет Юджин Смит был приговорен к смерти за убийство женщины по заказу ее супруга-священника в 1988 году. Смит является одним из двух живых людей в США, переживших попытку исполнения смертного приговора. В ноябре 2022 года попытка казни его с помощью смертельной инъекции сорвалась.

Согласно схеме, осужденного заставят дышать только азотом, что приведет к гипоксии и, в конечном счете, смерти. Сторонники метода настаивают на его безболезненности, но оппоненты сравнивают подобную казнь с экспериментами на людях.

Кроме Алабамы, такие казни разрешены лишь в Оклахоме и Миссисипи.

Эксперты ООН выразили обеспокоенность о планах казнить Смита с использованием азотной гипоксии, поскольку вдыхание азота может привести к страданиям осужденного, и научных данных, чтобы рассеять эти опасения, на сегодняшний день нет.

В Израиле сообщалось, что могут вернуть смертную казнь.

Ранее сообщалось, что совершивший теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране будет казнен.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами