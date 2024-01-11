Стало известно, когда в США казнят первого заключенного с помощью азота

Согласно судебным документам, первая в истории США казнь при помощи азота запланирована на 25 января. Об этом пишет ТАСС.

Суд в штате Алабама не стал запрещать ее, несмотря на протесты.

Осужденный Кеннет Юджин Смит был приговорен к смерти за убийство женщины по заказу ее супруга-священника в 1988 году. Смит является одним из двух живых людей в США, переживших попытку исполнения смертного приговора. В ноябре 2022 года попытка казни его с помощью смертельной инъекции сорвалась.

Согласно схеме, осужденного заставят дышать только азотом, что приведет к гипоксии и, в конечном счете, смерти. Сторонники метода настаивают на его безболезненности, но оппоненты сравнивают подобную казнь с экспериментами на людях.

Кроме Алабамы, такие казни разрешены лишь в Оклахоме и Миссисипи.

Эксперты ООН выразили обеспокоенность о планах казнить Смита с использованием азотной гипоксии, поскольку вдыхание азота может привести к страданиям осужденного, и научных данных, чтобы рассеять эти опасения, на сегодняшний день нет.

В Израиле сообщалось, что могут вернуть смертную казнь.

Ранее сообщалось, что совершивший теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране будет казнен.