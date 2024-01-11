ФАС возбудила дело из-за плагиата «Букваря»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании «Симбат» из-за плагиата «Букваря». Об этом сообщили изданию РБК в пресс-службе издательства «Эксмо», которое ранее подало жалобу в ведомство.

Дело возбуждено по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». По информации «Эксмо», ФАС создала комиссию по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства.

В пресс-службе ФАС изданию сообщили, что речь идет о «недобросовестной конкуренции, связанной с имитацией элементов дизайна обложки учебной литературы компании-конкурента».

Если служба выявит нарушения, отмечает РБК, «Симбат» могут оштрафовать на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

В сентябре издательство пожаловалось в ФАС из-за плагиата серии логопедических пособий «Букварь», «Я говорю правильно» и «Логопед у вас дома» Надежды Жуковой. «Эксмо» оценивает потери от плагиата в сумму около 5 млн руб.

10 января сообщалось, что ФАС возбудила дело против семи костромских птицефабрик из-за роста цен на яйца.

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.