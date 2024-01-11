Кровля цеха по производству полимерной продукции горит на 8 тыс. «квадратах» в Подмосковье

В поселке Обухово Московской области произошел пожар на крыше цеха, где производят полимерную продукцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Как сообщается, площадь возгорания составляет 8 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Персонал предприятия успел покинуть здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В настоящее время на месте работают более 100 пожарных и 33 единицы техники для тушения огня.

Специалисты выясняют причины возгорания.

По информации Telegram-канала Shot, возгорание началось около 12 часов ночи. Пожару уже присвоен третий ранг, пока локализовать пожар не удалось.

Предварительно, производственный цех принадлежит ООО «Павитек». Компания специализируется на изготовлении акустических подложек из полимерных композиций, универсальных ковриков, а также спортивных продуктов — спортивных ковриков и других покрытий.

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