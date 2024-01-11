Активисты ПЦУ захватили храм в Волынской области Украины

По информации Союза православных журналистов, активисты Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Казанский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Пища Волынской области. Об этом пишет ТАСС.

При этом сторонники ПЦУ выломали дверь храма. Свято-Казанский храм был построен в 1801 году и является памятником архитектуры национального значения.

Ранее, в октябре 2023 года, местные жители высказались за передачу храма Казанской иконы Божией Матери раскольникам на собрании, не учитывая мнение прихожан УПЦ и настоятеля храма.

В 2019 году Православная церковь Украины получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Томос предусматривает, что кафедра ПЦУ будет находиться в Киеве, но церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.

ПЦУ стала объединительным проектом, к ней присоединились верующие провозглашенной в 1992 году Украинской православной церкви Киевского патриархата и

Украинской автокефальной православной церкви. Главой церкви стал митрополит Киевский Епифаний Думенко.

К ПЦУ не присоединилась бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая в 2022 году заявила о разрыве всех связей с РПЦ (Русской православной церковью).

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.