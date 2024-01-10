В Финляндии подтвердили, что граница с Россией останется закрытой еще на месяц

Финско-российская граница останется закрытой еще на месяц. Об этом заявила глава Минсельхоза Финляндии Сари Эссайя в эфире телеканала Yle, подтвердив ранее появившуюся информацию финских СМИ, сообщает ТАСС.

«В этом случае могу подтвердить информацию, которая стала доступна общественности», — сказала Эссайя.

9 января руководитель министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что Хельсинки не будут открывать КПП на границе с Россией с 14 января.

Граница между двух стран закрыта с 15 декабря. Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил в интервью Yle, что ситуация на границе требует дополнительных мер, поскольку действия России «принципиально не поменялись».

До этого сообщалось, что Финляндия планирует запретить импорт российского СПГ в следующем году.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.