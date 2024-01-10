В Волгограде «скорая» с пациентом застряла в нерасчищенном от снега дворе

В Волгограде сняли на камеру инцидент со скорой помощью, произошедший в одном из дворов в Советском районе. Об этом пишет «Блокнот».

Водитель «скорой» не мог сдвинуться с места около 10 минут и буксовал, тщетно пытаясь покинуть двор одного из домов ЖК «Парк Арена». Как отмечается, жилой комплекс находится неподалеку от районной администрации, но даже здесь автомобилисты столкнулись с трудностями из-за недавнего обильного снегопада.

«Вот почищенные дороги. В «скорой», между прочим, пациент! Что пожелать нашей управляющей компании? Спасибо большое! Он уже минут 10 стоит, бедный. Даже не знаю, вряд ли я ему смогу чем-то помочь», — посетовала автор ролика за кадром.

Ранее пенсионерку с инсультом пришлось на санях везти до «скорой» из-за запертого на замок моста.