Бывшего послушника Киево-Печерской лавры обвинили в диверсиях

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в подрывной деятельности бывшему послушнику Киево-Печерской лавры, клирику канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что бывший послушник распространял сведения, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины (ВСУ). В СБУ отметили, что проверяют факты возможного сотрудничества обвиняемого с российскими спецслужбами.

Экс-послушнику предъявили обвинения в оправдании действий российских военных и подрывной деятельности в пользу России, ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества, говорится в публикации.

До этого Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения протоиерею Симферопольской и Крымской епархии Русской православной церкви (РПЦ), который занимается поддержкой российских военнослужащих в зоне боевых действий.

15 декабря МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.