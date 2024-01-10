ВСУ обстреляли село в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате обстрела пострадал один мирный житель. В настоящее время он доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также частичные повреждения получило одно транспортное средство

На месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз рассказал, что под ударом оказалось село Азаровка Стародубского муниципального округа. Также Богомаз сообщил об обстреле села Лемешовка в Севском районе, по которому, по словам губернатора, выпустили более 14 снарядов.

8 января Богомаз рассказал, что в Брянской области российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.

Ранее в Крыму высказались об активизации воздушных атак ВСУ на полуостров.