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Жителям Поволжья, Урала и Западной Сибири пообещали крепкие морозы

Синоптик Вильфанд: в Поволжье, на Урале и в Западной Сибири будут крепкие морозы

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Shutterstock

Аномально холодная погода ожидается в Уральском, Приволжском федеральных округах и на юге Западной Сибири. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее сложная с точки зрения температуры ситуация в Приволжском и Уральском федеральных округах. Тут повсеместно температура ниже нормы на 7-15 градусов, и это длительный период аномально холодной погоды. Даже на юге Оренбургской области – до минус 30, в Пермском крае температура будет понижаться до минус 33 градусов», — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что сложная ситуация в ближайшие дни также будет наблюдаться на юге Западной Сибири, а именно в Томской области и Республике Алтай. В этих регионах ожидаются сильные порывы ветра, которые могут достигать 25-27 метров в секунду.

Холодная погода также ожидается и в южных регионах России — в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму ожидается сильный снег, гололед. На Черноморском побережье ветер усилится до 25-30 метров в секунду.

В ближайшее время в Москве ожидается сильный снег, метели и гололед. В МЧС сообщили, что в столице будет усиление ветра до 18 м/с.

Синоптики ранее рассказали о погоде на Крещение. Специалисты сообщили, что температура воздуха в Москве будет достигать -15°C.

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