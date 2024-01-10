Песков оценил поездку на снегоходе «Хищник»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что остался не очень доволен поездкой на снегоходе «Хищник» и считает, что машину надо дорабатывать. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что обратился бы к производителям, ведь машину надо довести до ума.

По словам Пескова, их водитель рассказывал, что совершенствовал и докручивал снегоход напильником, ведь руль и коробка работают плохо, а двигатель — хорошо. Но выяснилось, что двигатель импортный, добавил представитель Кремля.

По его мнению, производители пытаются почивать на лаврах, ведь у них нет конкурентов, поэтому все покупают у них. Песков считает, что в этом заключается проблема, с которой необходимо бороться.

До этого Песков заявил, что Владимир Путин в ходе своей поездки на Чукотку передвигался на снегоболотоходе по неофициально открытому зимнику.

Незадолго до этого стало известно, что российский лидер во время своего первого визита на Чукотку выехал из аэропорта до столицы региона Анадыря на снегоболотоходе. Путин до этого никогда не посещал Чукотку, в чем сам признавался.

Ранее Путин проехался по Чукотке на снегоболотоходе «Хищник».