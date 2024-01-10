В подконтрольном Киеву Запорожье начались облавы на мужчин

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье начались массовые облавы на мужчин с целью их дальнейшей мобилизации в ряды ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Несколько групп ТЦ Кашников (военкомов) в количестве не менее пяти боевиков в каждой при поддержке полицаев останавливают в час пик маршрутки и вытаскивают из них всех мужчин», — написал Рогов.

По его словам, военкомы прибыли в Запорожье с территории западной Украины.

9 января о схожих действиях по принудительной мобилизации сообщалось из Одессы: мужчин принудительно забирали в военные центры комплектования из трамваев и троллейбусов.

10 января украинское консульство в Лондоне призвало граждан встать на воинский учет в связи с возможным ужесточением правил мобилизации на родине.

Ранее в Киевской области пожаловались на усиление мобилизации в селах.