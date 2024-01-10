«Ребенок даже заплакал»: семью с детьми выгнали из кафе после нескольких часов ожидания

Компанию с четырьмя детьми прогнали из екатеринбургского ресторана. Как рассказала одна из пострадавших порталу e1.ru, ожидание так и не состоявшегося ужина длилось около двух часов.

Семья из Уфы приехала на новогодние каникулы к родственникам в Екатеринбург, и 5 января четверо взрослых и четверо детей решили сходить в ресторан «Платформа». Как отмечается, заведение особенно популярно среди поклонников вселенной Гарри Поттера, так как оформлено в соответствующем стиле.

«Я позвонила в ресторан за сутки и уточнила, можно ли забронировать столик. Мне сказали, что в праздники не бронируют, можно попасть только в порядке живой очереди — прийти за час, записаться и подождать», — говорит женщина.

На месте выяснилось, что ждать своей очереди придется дольше, чем планировалось. Следующие два часа дети играли на улице, а екатеринбурженка не могла отойти от ТЦ «Гринвич», в котором находится семейный ресторан.

«Ждала звонка от администратора, сказали, что, если в течение 10 минут не подойти, стол отдадут другим гостям», — отметила она.

В итоге столик освободился, но, когда компания сдала верхнюю одежду в гардероб, выяснилось, что место вновь занято.

«Можно, говорю, раз мы разделись, 10 минут подождем тут на диванчике. А они отвечают: «Нет, покиньте помещение». А мы замерзли, у всех щеки красные. И что, я сейчас встану, подведу детей к стеклу, и они будут с улицы смотреть, как остальные едят, что ли? Сестра сказала мне: «Не унижайся перед ними». А мне обидно! Из Уфы детей притащили, а нас просто выгнали. Ребенок даже заплакал», — возмутилась собеседница.

В «Платформе» не ответили журналистам на запрос, но прокомментировали инцидент в комментариях к отзыву, оставленному посетительницей на сервисе «Фламп».

«Просмотрев камеры видеонаблюдения, мы обнаружили, что, к сожалению, наши волшебницы не успели проводить вас за стол: когда вы подошли в ресторан и оставили верхнюю одежду, проговорив, что стол был забронирован, мы еще не успели найти для вас стол. Произошло недопонимание. Нам искренне жаль, что вы все же не стали дожидаться стола и погружаться в атмосферу магии», — заявили представители заведения.

Ранее хозяин кафе избил битой посетителя и выгнал его на улицу.