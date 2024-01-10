В соцсетях осудили владельца кафе, выгнавшего из заведения семью с плачущим ребенком

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Пользователи соцсетей осудили владельца кафе в Австралии, который выгнал из заведения семью с плачущим ребенком, пишет New York Post.

Как рассказала Лаура Эдвардс ее вместе с семьей выгнали из итальянского кафе с мороженным, потому что маленький ребенок женщины громко плакал.

«Абсолютно отвратительный поступок, не поддерживайте этот бизнес», — призвала женщина своих подписчиков в соцсетях.

Владелец кафе Адриан Даллосте рассказал, что ребенок плакал в течение 15 минут, потому что не хотел делиться мороженным с другим ребенком. Кроме того, дети были настолько громкими, что мешали другим посетителям.

Адриан добавил, что вежливо попросил семью уйти и при этом извинился, но отец детей был агрессивен, и семья сначала отказывались уходить, пока Даллосте не пригрозил вызвать полицию.

Комментаторы осудили ресторатора. Люди считают, что мужчина полез не в свое дело и должен находить подход к каждому гостю. Впрочем, некоторые участники обсуждения заняли сторону мужчины.

«Ответственные родители должны были либо научить этих детей, как вести себя и проявлять уважение к другим», — считают пользователи.

Ранее блогершу осудили в интернете после фотосессии с бездомным мужчиной.