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Украинское консульство в Лондоне призвало граждан встать на воинский учет

Украинское консульство в Лондоне призвало своих граждан встать на воинский учет

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинское консульство, находящееся в Великобритании, потребовало у граждан встать на воинский учет в связи с возможным ужесточением правил мобилизации на родине. Об этом дипломатическое ведомство написало в своем Telegram-канале.

В консульстве отметили, что получают множество обращений от украинских мужчин по поводу нового законопроекта о мобилизации. Граждан успокоили: пока доступ к консульским услугам для них сохраняется. Однако дипломаты также напомнили, что мужчины обязаны встать на воинский учет в консульстве в случае выезда с Украины на срок более трех месяцев.

В дипломатическом ведомстве пояснили, что хранение данных о мужчинах призывного возраста, включая призывников, военнообязанных и резервистов, входит в обязанности консульства.

До этого в Раде рассказали, что к законопроекту о мобилизации есть претензии. По словам члена комитета по нацбезопасности Соломии Бобровской, замечания парламентариев касаются технико-юридических вопросов и содержания статей законопроекта. Бобровская подчеркнула, что не поддерживает увеличение штрафов, а также ужесточение уголовной ответственности, возможность задерживать человека от трех часов до трех суток для выяснения его персональных данных.

Ранее в офисе украинского президента Зеленского поторопили принять законопроект о мобилизации.

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