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Дилер предложил наркотики следившему за ним полицейскому и был задержан

Парижского наркоторговца задержали после попытки продать марихуану полицейскому

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Christophe Ena/AP

Наркоторговец предложил каннабис служащему французской полиции и был задержан. Об этом пишет Actu17.

Все произошло в начале января в 7-м округе Парижа, когда местный курьер занимался доставкой наркотиков. Как уточняется, он зашел в холл здания, но понял, что его покупателя нет на месте, а затем решил продать товар случайному прохожему, проследовавшему за ним внутрь. Человеком, которого дилер принял за потенциального клиента, оказался полицейский из бригады по борьбе с преступностью.

Выяснилось, что правоохранители заметили гражданина, искавшего нужный адрес на улице Гренель, и решили проследить за ним.

«Мужчина смотрел по сторонам как бы с подозрением, что навело полицейских на мысль о том, что он, вероятно, готовится совершить преступление», — поделился подробностями источник, близкий к делу.

При себе у задержанного обнаружили несколько упаковок смолы каннабиса, а также около €850 мелкими купюрами. Подозреваемого в сбыте наркотиков доставили в полицейский участок.

Ранее силовики нашли наркотики у крымчанина с подписью «Слава Украине» в паспорте.

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