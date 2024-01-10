Детского тренера по спортивной гимнастике собираются уволить из-за тренировок в праздники

Тренер из Смоленска и чемпионка России по спортивной гимнастике Кристина Кисельер-Щербакова попросила открыть в праздники спортзал для подготовки юных гимнастов к соревнованиям, в итоге ей пригрозили увольнением. В видео, опубликованном 29 декабря, она рассказала подробности тяжелого разговора с руководством университета.

«С огромным скандалом, которого мне не хотелось, с привлечением родителей моих воспитанников удалось найти какой-то компромисс...Без этой меры просто не удалось бы добиться попадания в зал, и то, что нас пустили, это стоило стольких нервов», — поделилась спортсменка.

Она уточнила, что ректор СГУС Алексей Обвинцев заявил, что недоволен ее работой, и стал ей угрожать. При этом родители гимнасток выразили поддержку, согласившись с предложенным тренером планом дополнительных занятий.

«Не могу сдержать слез. Но победа есть. Нам разрешили начать тренировки 2 января», — уточнила педагог.

Как сообщает Readovka67, остановка тренировочного процесса из-за новогодних «каникул» могла привести к резкому ухудшению результатов.

«Если девять дней они будут сидеть дома, то у них просто мышцы атрофируются. Годы тяжелой работы пойдут насмарку» — настаивала мать спортсмена на переговорах с Обвинцевым.

Ректор, в конце концов разрешивший провести тренировки в праздники, тут же пообещал «убрать Кисельер».

«Кто оно такое? Кто эта пигалица, чтобы она мне условия ставила? Буду избавляться от этого человека. И на протесты мне класть. Я принимаю это решение, потому что не собираюсь в таком темпе работать. Пусть эта хамка ищет базу, где будет тренировать», – заявил он родителям воспитанников.

Ранее педагога уволили из художественного училища в Одессе за русский язык.