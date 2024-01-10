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На выставке «Россия» рассказали о достижениях Ивановской области

Губернатор Воскресенский: Ивановская область активно развивает малые города

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Ивановская область делает ставку на развитие малых городов, сказал в рамках Дня региона на выставке «Россия» губернатор Станислав Воскресенский.

«Сейчас важно развивать именно малые города – не все хотят переезжать в столицы. Комфортные условия для жизни возможно создать в любом городе», — отметил Воскресенский.

По его словам, в малые города необходимо активно привлекать предпринимателей.

«Нужно привлекать предпринимателей в небольшие города, чтобы появлялись новые рабочие места. В городах должна быть базовая инфраструктура. На развитие малых городов также положительно повлияют современные технологии в медицине и образовании», — отметил губернатор.

Также Воскресенский рассказал, что Ивановская область является лидером по производству текстиля в России.

«Мы традиционно производили хлопчатобумажные ткани, а сейчас мы новые ткани научились производить. Синтетические ткани для парашютов шьем, мембранные ткани в регионе появились первыми в стране. Стали столицей трикотажного полотна», — сказал он.

Губернатор добавил, что предприятия региона выпускают 80% хлопчатобумажных и 75% трикотажных тканей России.

Кроме того, по словам Воскресенского, в регионе появляются новые направления развития экономики.

«В числе сильных сторон экономики Ивановской области не только текстиль. Успехи есть и у предприятий в сферах машиностроения и микроэлектроники», — сказал он.

Также Воскресенский отметил, что в Ивановской области – лучшая пригородная транспортная сеть.

«Пригородная железнодорожная сеть Ивановской области расширилась и стала лучшей в России, по мнению Минтранса. В 2020 году по железной дороге начали ходить рельсовые автобусы «Орланы» – новый для региона транспорт. Идея запуска была в том, чтобы связать комфортным и быстрым транспортом малые города с областным центром и между собой», — сказал губернатор.

Воскресенский подчеркнул, что также число многодетных семей в регионе превысило 10 тыс. за последние 5 лет, а в 2023 году аэропортом «Иваново» воспользовалось рекордное за 25 лет количество пассажиров (107 тыс.).

Напомним, 10 января на выставке «Россия» проходит день Ивановской области.

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