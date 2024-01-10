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Россиянам рассказали, как подготовиться к Крещенским купаниям

Врач Жемчугов: к Крещенским купаниям стоит готовиться за несколько месяцев

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

К Крещенским купаниям лучше всего готовиться за несколько месяцев, начав со сдачи анализов на наличие хронических заболеваний, а затем приступать к закаливанию. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он предупредил, что у неподготовленного человека из-за резкого перепада температур может остановиться сердце, поэтому привыкать к такому стрессу для организма лучше постепенно, например, принимая контрастный душ.

«Утром после разминки нужно трижды поменять воду в душе с горячей на холодную. В зависимости от того, у кого какая система и какая температура, нужно дойти до максимального размаха: сначала горячая (сколько терпит) затем ледяная», — сказал врач.

Он добавил, что если никакой подготовки нет, но искупаться очень хочется, следует незадолго до мероприятия пройти обследование и проконсультироваться у кардиолога.

По информации заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, на Крещение, которое отметят 19 января, температура воздуха в Москве будет достигать до -15°C.

Специалист отметил, что на данный момент столица находится под действием теплого сектора циклона, однако вскоре москвичей ждут новые холода.

Ранее сообщалось, что в некоторые регионы России нагрянут аномальные морозы.

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