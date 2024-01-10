Диетолог рассказала, как правильно худеть зимой

Многие россияне стараются похудеть после длинных новогодних праздников. Однако резко сокращать рацион или голодать в холодное время года нельзя, организму необходимы калории для поддержания иммунитета, подчеркнула диетолог Маргарита Королева. Она посоветовала включить в рацион определенные продукты, способствующие снижению веса, а также придерживаться дробного питания для ускорения метаболизма.

«В день должно быть обязательно от 4 до 6 приемов пищи, потому что каждый из них ускоряет обмен веществ и помогает снизить вес. Завтрак должен быть в первый час после пробуждения, далее обед и ужин, а между ними 2-3 полезных перекуса», – рассказала Королева НСН.

Важно есть белки – мясо, птицу и рыбу, а также овощи и сезонные фрукты. Объемы пищи, по словам диетолога, должны составлять не более 200-250 граммов за прием. Рекомендуется включить в рацион репу, редьку, редиску, тыкву, все виды капусты, лук и чеснок.

Кроме того, Королева порекомендовала желающим сбросить лишний вес ходить в баню, сауну и фитнес-клубы, а также заниматься лыжами, кататься на коньках и чаще бывать на свежем воздухе.

Напомним, также специалисты советуют при «разгрузке» организма после праздников составлять рацион так, чтобы половина меню состояла из овощей и фруктов.

Диетолог ранее рассказала о жирных продуктах, помогающих похудеть.