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Мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Собянин: в праздничные дни на московском транспорте совершили 63,5 млн поездок

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Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

В праздничные дни с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года на московском транспорте жители столицы совершили 63,5 млн поездок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил градоначальник этот показатель на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

При этом мэр отметил, что традиционно самыми популярными видами транспорта в праздничные дни стали метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК), на которых пассажиры совершили 29,4 млн поездок.

В свою очередь, на наземном транспорте, включая коммерческих перевозчиков, совершено 12,2 млн поездок, на МЦД — 5,3 млн, на трамваях — 1,9 млн. По словам Собянина, еще 14,7 млн поездок пассажиры совершили на такси и каршеринге.

Также мэр Москвы отметил, что загруженность дорог в праздники не превышала 2–3 баллов. Он уточнил, что в среднем по городу передвигалось порядка 2,02 млн уникальных машин ежедневно.

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