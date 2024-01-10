Эксперт оценил прогноз Росконгресса о главной угрозе экономике в 2024 году

Значительно выросший в последний год госдолг США является проблемой, однако не грозит общемировой катастрофой и крахом экономики, убежден экономист Николай Кульбака. Так он в беседе с телеканалом «360» отреагировал на доклад Росконгресса, в котором госдолг США назван главной угрозой мировой экономике.

Специалисты при составлении доклада руководствовались политическими мотивами, заявил Кульбака.

«Это из чисто политических соображений, потому что на самом деле никаких особенных проблем с госдолгом США не существует, — объяснил он. — Проблема существует, ее придется когда-нибудь решать. Но говорить о том, что это та проблема, из-за которой может рухнуть наш мир, сейчас довольно смешно».

Госдолг США, по данным Росконгресса, превысил $34 трлн, однако объем валового внутреннего продукта позволяет стране иметь такие обязательства, считает экономист. Он пояснил, что госдолг любой страны нужно рассчитывать в процентах к ВВП – в Америке этот показатель один из самых высоких в мире, подчеркнул эксперт.

«С этой точки зрения, по отношению к ВВП, у них далеко не самый большой госдолг. Скажем, у Японии госдолг намного больше», — отметил он.

На российской экономике, по словам экономиста, госдолг США никак не отразится, так как эта страна никогда не была крупным торговым партнером России.

Напомним, в докладе Росконгресса отмечается, что американцам в ближайшей перспективе придется тратить по одному триллиону долларов в год на обслуживание рекордно большого госдолга. Специалисты считают, что это ставит под угрозу глобальную финансовую систему.

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