Влияние сериала «Слово пацана» оценили в полиции Латвии

Около семидесяти школ в столице Латвии получили от местной полиции письма с просьбой обратить внимание на возможное влияние российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает портал TVNet.

«Государственная полиция рассылает письма во многие школы Риги, предупреждая, что учащиеся под влиянием популярного в России сериала могут образовывать банды, провоцировать и снимать взаимные физические столкновения», — говорится в публикации.

В цитируемом письме, в частности, утверждается, что «молодые люди, вдохновленные российским сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», могут создавать группы, которые могут драться друг с другом, снимать все это на видео и публиковать в социальных сетях».

Опрошенные порталом директора школ и педагоги отрицают какое-либо негативное влияние сериала на латвийскую молодежь, соглашаясь, что он популярен.

Поводом для рассылки писем со стороны полиции, как утверждается, стала произошедшая в Риге драка между несколькими несовершеннолетними.

27 декабря книга «Слово пацана» вошла в топ-10 самых популярных в сегменте нон-фикшн.

Ранее российские критики назвали «Слово пацана» лучшим сериалом года.