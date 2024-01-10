Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине восстановили в должности судью, ранее уволенного по подозрению в гражданстве РФ

Страна.ua: экс-судья ВС Украины, уволенный из-за паспорта РФ, вернется на работу

close
100%
Верховный Суд Украины

Бывший судья Верховного суда Украины Богдан Львов, уволенный по обвинению в наличии гражданства России, добился восстановления в должности и выплаты компенсации за месяцы «вынужденного прогула». Об этом в своем Telegram-канале пишет украинское издание «Страна.ua».

Решение в пользу Львова вынес Киевский окружной административный суд. Будет ли Верховный суд Украины как-либо оспаривать этот вердикт, в настоящий момент неизвестно.

3 октября Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что у судьи Богдана Львова есть паспорт Российской Федерации. Через два дня со второй попытки Верховный суд Украины отчислил Львова из штата.

9 ноября Богдан Львов потребовал восстановить его на работе, отрицая наличие у него второго гражданства.

Ранее глава МИД Украины выступил за введение множественного гражданства.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами