На Украине восстановили в должности судью, ранее уволенного по подозрению в гражданстве РФ

Бывший судья Верховного суда Украины Богдан Львов, уволенный по обвинению в наличии гражданства России, добился восстановления в должности и выплаты компенсации за месяцы «вынужденного прогула». Об этом в своем Telegram-канале пишет украинское издание «Страна.ua».

Решение в пользу Львова вынес Киевский окружной административный суд. Будет ли Верховный суд Украины как-либо оспаривать этот вердикт, в настоящий момент неизвестно.

3 октября Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что у судьи Богдана Львова есть паспорт Российской Федерации. Через два дня со второй попытки Верховный суд Украины отчислил Львова из штата.

9 ноября Богдан Львов потребовал восстановить его на работе, отрицая наличие у него второго гражданства.

Ранее глава МИД Украины выступил за введение множественного гражданства.