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В Болгарии завели дело из-за некрологов в честь Гитлера на еврейской синагоге

Прокуратура Софии завела дело из-за некрологов в честь Гитлера на синагоге

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Софийская окружная прокуратура завела дело в связи с сообщениями о некрологах, прославляющих лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера, которые неизвестные расклеили на синагоге в столице Болгарии, передает РИА Новости.

В заявлении прокуратуры указано, что об инциденте сообщила организация евреев в Болгарии «Шалом». Согласно представленной информации, неизвестные в масках расклеили некрологи в честь Гитлера в субботний день, когда в синагоге шла молитва (суббота считается для евреев святой, этот день посвящен Богу, как сказано в Библии. — прим. ред.).

Софийская окружная прокуратура передала дело во второе региональное управление полиции. В ходе расследования будут проведены оперативно-розыскные мероприятия для установления личности тех, кто распространил некрологи.

В разных уголках мира участились угрозы в адрес евреев и израильтян на фоне войны между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

В декабре минувшего года в Австрии задержали несовершеннолетнего, который искал оружие для нападения на синагогу. При обыске в его доме правоохранители нашли несколько электронных носителей информации, а также фото- и видеоматериалы с инструкциями по изготовлению бомб, оружия и боеприпасов.

Ранее на стенах зданий в Париже появились звезды Давида.

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