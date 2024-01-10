В Болгарии завели дело из-за некрологов в честь Гитлера на еврейской синагоге

Софийская окружная прокуратура завела дело в связи с сообщениями о некрологах, прославляющих лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера, которые неизвестные расклеили на синагоге в столице Болгарии, передает РИА Новости.

В заявлении прокуратуры указано, что об инциденте сообщила организация евреев в Болгарии «Шалом». Согласно представленной информации, неизвестные в масках расклеили некрологи в честь Гитлера в субботний день, когда в синагоге шла молитва (суббота считается для евреев святой, этот день посвящен Богу, как сказано в Библии. — прим. ред.).

Софийская окружная прокуратура передала дело во второе региональное управление полиции. В ходе расследования будут проведены оперативно-розыскные мероприятия для установления личности тех, кто распространил некрологи.

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