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Почти сто школьников вывезли из Белгорода на отдых в Воронежскую область

Гладков: 93 ребенка с 1 по 4 класс отдохнут в Воронежской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Около ста школьников из Белгородской области отправились на организованный отдых в соседнюю Воронежскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

«93 ребенка с 1 по 4 класс из разных школ города отдохнут и наберутся здоровья в детских оздоровительных лагерях. В них созданы комфортные условия для каждого – в течение 21-дневной смены для ребят будет организован интересный досуг и образовательная программа», — сообщил Гладков.

В поездке школьников сопровождают 20 педагогов, медработников и представителей министерства образования Белгородской области.

9 января губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что детей из обстреливаемого Белгорода, кроме того, разместят в оздоровительных лагерях еще трех регионов.

8 декабря сообщалось, что с 29 декабря под обстрелы со стороны ВСУ в Белгороде попали более 200 домов.

Ранее средства ПВО сбили беспилотник и снаряд «Ураган» в Белгородской области.

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